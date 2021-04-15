Под Киевом разыскали двухлетнего мальчика, пропавшего в среду, 14 апреля
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.
Маленький Богдан Униченко исчез в селе Раговка Киевской области. Он потерялся, когда его отец ушел в лес за дровами.
"Отец решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок ушел вместе с ним. Но отец увидел это позже. Он сказал, чтобы ребенок шел домой, поскольку дом расположен возле леса. Ребенок развернулся и ушел. Родители пытались сами его найти до десяти часов (вечера, - ред.), но поиски были напрасными", - рассказали правоохранители.
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Как известно, мальчика более суток искали правоохранители и волонтеры. Для поисковой операции даже задействовали вертолет аэроразведки.
Ребенка нашли днем в четверг, 15 апреля. Мальчик был в 5 километрах от своего дома. Его отвезли в больницу.
Как известно, в среду, 14 апреля, в дежурную часть Иванковского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка Киевской области со двора исчез малолетний Богдан Униченко. Мать ребенка обнаружила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако все тщетно. Для поисков был задействован личный состав местной полиции, ПСПОП "Миротворец", кинологи, нацгвардейцы и службы ГСЧС.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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