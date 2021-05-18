Столицу Украины накрыл дождь с градом, центр Киева парализовали пробки

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Подол - затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе - град", - говорится в сообщении.

Ливень сопровождался мощными громом.

Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.

"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.

Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.