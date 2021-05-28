В Киеве прошли важные учения в метро
В ночь на 28 мая, проходили антитеррористические учения, сообщает "Информатор".
По задумке, на станции метро "Льва Толстого" якобы произошел "взрыв" и террористы якобы захватили поезд, который двигался к станции метро "Майдан Независимости".
"Станция метро "Льва Толстого" - движение перекрыто сотрудниками полиции. На место стягивают технику. В центре города проходят полномасштабные учения, в которых задействованы все экстренные службы города, включая патрульных, СБУ, медицинские службы, Красный крест, Центр экстренной медицины катастроф, кинологов.
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Сейчас к месту подъезжают спасатели и взрывотехники" - рассказал очевидец, он добавил, что событие изрядно напугало киевлян.
Напомним, что под Киевом вспыхнул пожар на фабрике
В Бучанском районе Киевской области вспыхнул крупный пожар на одной из фабрик.
В селе Крюковщина ночью горело здание, как говорят местные - там расположена фабрика. Судя по фото, пожар охватил верхние этажи здания.
Рядом со зданием расположены частные жилые дома и другие постройки.
Официальной информации о ЧП не было.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.