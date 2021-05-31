В Киеве затопило улицу - один за автомобилей застрял
Владельцу пришлось вызывать эвакуатор, чтобы транспортировать свой BMW, сообщает dtp.kiev.ua.
Полиция частично перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители не попали в "водяную ловушку".
"Коммунальные службы разводят руками и изымают из луж утерянные номера автомобилей", - пишут в сообщении.
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Кроме того мы писали, что в Киеве произошло новое ЧП — сработало взрывоопасное устройство
В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.
«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.
Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.
В полиции выясняют обстоятельства ЧП.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.