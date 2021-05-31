В Киеве затопило улицу - один за автомобилей застрял

Владельцу пришлось вызывать эвакуатор, чтобы транспортировать свой BMW, сообщает dtp.kiev.ua.

Полиция частично перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители не попали в "водяную ловушку".

"Коммунальные службы разводят руками и изымают из луж утерянные номера автомобилей", - пишут в сообщении.

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В полиции Киева сообщают , что взрыв прогремел в Шевченковском районе Киева, пострадал человек.

«В ночь на понедельник, 31 мая, в полицию сообщили, что в доме на улице Зоологической прогремел взрыв», — рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, его госпитализировали.

В полиции выясняют обстоятельства ЧП.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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