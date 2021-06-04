В столице Украине хотят переименовать ряд улиц
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба администрации.
Комиссия приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб на Донбассе, Василия Слипака.
Также в столице будет переименован ряд улиц:
- улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе переименуют на улицу Емельяна Прицака;
- переулок Бабушкина в Шевченковском районе переименуют в переулок Сеньковский;
- улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах переименуют в улицу Холодноярскую;
- улицы Крайнюю в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
- улицу Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проновскую;
- переулок Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;
- улицу Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;
- улицу Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;
- переулкок Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.
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