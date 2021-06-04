В столице Украине хотят переименовать ряд улиц

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба администрации.

Комиссия приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, который погиб на Донбассе, Василия Слипака.

Также в столице будет переименован ряд улиц:

улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе переименуют на улицу Емельяна Прицака;

переулок Бабушкина в Шевченковском районе переименуют в переулок Сеньковский;

улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах переименуют в улицу Холодноярскую;

улицы Крайнюю в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

улицу Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Проновскую;

переулок Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

улицу Саратовской в Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

улицу Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

переулкок Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Кристины Алчевской.

Ранее мы писали, что в Киеве затопило улицу - один за автомобилей застрял

Владельцу пришлось вызывать эвакуатор, чтобы транспортировать свой BMW.

Полиция частично перекрыла проезд по улице, чтобы другие водители не попали в "водяную ловушку".

"Коммунальные службы разводят руками и изымают из луж утерянные номера автомобилей", - пишут в сообщении.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.