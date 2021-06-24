Официально купаться можно не на всех подготовленных к сезону 14 пляжах Киева

Купаться в большинстве водоемов столицы рискованно для здоровья, несмотря на подготовленные пляжи. Кишечная палочка, фосфорорганические соединения – это не все, что угрожает здоровью.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

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На некоторых пляжах вода не отвечает санитарным нормам. Госпотребслужба уже просит закрыть для купания часть пляжей Киева. Ведь купание в Днепре может грозить инфицированием. В частности на пляжах Киева зафиксировали превышение индекса лактопозитивнои кишечной палочки. Пробы воды были отобраны специалистами Госпродпотребслужбы.

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Превышение обнаружили в воде на таких пляжах столицы: "Троещина", "Веселка", "Тельбин". "Вербный" и "Пуща-Водица".

Рекомендуется пользоваться этими пляжами исключительно с зонами отдыха населения, но без купания.

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Стоит отметить, что индекс ЛКП – основной показатель степени фекального загрязнения водоемов. Рост уровня ЛКП связан со сбросом канализационных вод. А жара способствует развитию условно патогенной микрофлоры.

Несмотря на превышения индекса, на некоторых пляжах все еще купаются люди, никаких ограничений на пляжах нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.