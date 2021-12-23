В Киеве на Русановке собака спасла мальчика, который провалился под лёд. В сети появились кадры.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на "dtp.kiev.ua".

Так, на этот раз стало известно, что на Русановке мальчик провалился под лед, когда пытался спасти собаку. На помощь вызвался мимо проходящий мужчина, который вытащил собаку с помощью палки. После этого, собака тоже начала тянуть палку, чтобы спасти мальчика.

"ЧП на Русановке, под лёд на канале провалился пёс, а за ним и кинувшийся спасать его ребенок.

На Русановке мальчик спасал собаку из полыньи и еле выбрался сам, тонкий лёд обламывался", — рассказывают на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев: "Прекрасно! Жизнь на самом деле многогранна и у него много доброты! А это очень важно, особенно для будущего", "Просто невероятно......😍 Спасибо всем, кто участвовал в спасении", "Так переживала, пока смотрела", "Слава богу!".

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