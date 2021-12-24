В Киеве произошел прорыв трубы - неделю назад на месте прорыва производились ремонтные работы.

В Киеве на улице Голосеевской, вероятно, прорвало трубу - дорогу буквально залило водой.

Однако, как отмечают в столичном паблике "ДТП Киев", неделю назад на месте прорыва делали какие-то ремонтные работы.

"ЧП в Киеве на ул Голосеевская: рвануло трубу, по дороге течёт ручьём вода Неделю назад на месте прорыва делали ремонтные роботы какие-то. Будьте внимательны и осторожны, завтра будет очень скользко", - говорится в сообщении.

Официальной информации о ЧП пока нет.

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"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.

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