В Киеве на улице Голосеевской, вероятно, прорвало трубу - дорогу буквально залило водой.
Однако, как отмечают в столичном паблике "ДТП Киев", неделю назад на месте прорыва делали какие-то ремонтные работы.
"ЧП в Киеве на ул Голосеевская: рвануло трубу, по дороге течёт ручьём вода Неделю назад на месте прорыва делали ремонтные роботы какие-то. Будьте внимательны и осторожны, завтра будет очень скользко", - говорится в сообщении.
Официальной информации о ЧП пока нет.
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