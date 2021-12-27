Пожар на пилораме вспыхнул в Киевской области в селе Мартусовка, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Здания пилорамы и склада, расположенные рядом, загорелись 26 декабря в 13.26.
Огонь уничтожил склад и пилорамы на общей площади 1 тыс. м².
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К тушению привлекалось 42 человека и 13 единиц техники, из них от ГСЧС – 30 человек и семь единиц техники.
К слову, пожар вспыхнул на столичной Оболони поздно вечером в субботу, 25 декабря.
На место происшествия были направлены спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части.
Было установлено, что пожар возник в недействующем дебаркадере. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения.
Локализовать пожар спасатели сумели в 22:28, а в 22:44 полностью его ликвидировали.
На месте пожара работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава.
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