Снимки был опубликован на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook.
"1890-е, катание на зимнем пруду в усадьбе заслуженного профессора Киевского университета Фридриха Меринга. Через несколько лет пруд осушат и в 1897-98 году на этом месте обустроят Николаевскую площадь (ныне Ивана Франко) и построят театр Соловцова (архитектор Е. П. Брадтман, ныне Театр имени Ивана Франко)", – уточнили авторы публикации.
На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 120 лет назад. На месте театра был пруд, где местные любили кататься на коньках. А на заднем плане видны Софийский и Михайловский соборы.
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Стоит отметить, что здание театра было сооружено в 1898 году на Николаевской площади, появившейся на месте засыпанного пруда, располагавшегося в усадьбе киевского профессора Меринга.
Театральное здание возводилось архитекторами Е. П. Брадтманом и Г. П. Шлейфером. Зал театра оформлен в стиле рококо.
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