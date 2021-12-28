В период с 23 по 27 декабря 35 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки, сообщает Нацполиция.

"По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовные производства по статье о подделке, а также использовании поддельных документов (ст.358 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон».

В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.