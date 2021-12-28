В период с 23 по 27 декабря 35 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки, сообщает Нацполиция.
"По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовные производства по статье о подделке, а также использовании поддельных документов (ст.358 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон».
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла
Победитель "Мастер Шеф"-11 Шинкарев припомнил выговор от Эктора: "Подумал, что я точно еду домой"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Женщины из Одесской области взбунтовались против воинского учета: "Кукушка высохла"
В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.