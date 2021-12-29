Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Котельникова, 26.
Сообщение о пожаре на телефон спасителей поступило в 15:22. По прибытию бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире, на диване мужчину без признаков жизни. Пожарные провели реанимационные мероприятия, однако это не помогло.
Медики констатировали смерть мужчины. В 15:55 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров и в 16:06 – ликвидировано.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Оборвалась жизнь звезды советских фильмов, коллеги горюют: "Невосполнимая утрата для всех нас"
Реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
"Икона не помогла": трагически оборвалась жизнь 14-летнего украинца на дороге под Киевом
Стоит отметить, что пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т. д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.