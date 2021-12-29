В Святошинском районе Киева 28 декабря возник серьезный пожар в квартире многоэтажного жилого дома, в котором не обошлось без жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Котельникова, 26.

Сообщение о пожаре на телефон спасителей поступило в 15:22. По прибытию бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире, на диване мужчину без признаков жизни. Пожарные провели реанимационные мероприятия, однако это не помогло.

Медики констатировали смерть мужчины. В 15:55 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров и в 16:06 – ликвидировано.

Стоит отметить, что пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т. д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования.

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