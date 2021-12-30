Как свидетельствуют данные Smart City Observatory, за год столица Украины поднялась на 16 пунктов и заняла 82 место.
Лучшая положительная динамика есть толькоу города Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).
Рейтинг учитывает экономические и технологические показатели, а также данные опроса 15 тысяч жителей.
Лидерами этого года стали Сингапур, Цюрих и Осло.
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Ранее сообщалось, что в Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон» - в КГГА сообщили подробности.
В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.
"По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер
Как сообщала Politeka, произошел переполох в Киеве: поступило сообщение о взрывчатке в ТРЦ, на место прибыли спасатели.
Также Politeka писала, что в Киеве мужчина застрял на крыше, догоняя воров: самостоятельно слезть уже не смог.