Киев вошел в рейтинг самых умных городов мира, опередив Рим, Стамбул и Лиссабон.

Как свидетельствуют данные Smart City Observatory, за год столица Украины поднялась на 16 пунктов и заняла 82 место.

Лучшая положительная динамика есть толькоу города Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

Рейтинг учитывает экономические и технологические показатели, а также данные опроса 15 тысяч жителей.

Лидерами этого года стали Сингапур, Цюрих и Осло.

Ранее сообщалось, что в Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон» - в КГГА сообщили подробности.

В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.

"По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер

Как сообщала Politeka, произошел переполох в Киеве: поступило сообщение о взрывчатке в ТРЦ, на место прибыли спасатели.

Также Politeka писала, что в Киеве мужчина застрял на крыше, догоняя воров: самостоятельно слезть уже не смог.