Инцидент произошел утром во вторник, 4 января, сообщается в Телеграм-канале «Киев Оперативный». Около 10:30 очевидцы увидели попавших в беду патрульных на одной из дорог в Печерском районе.
Как рассказал свидетель, из-под капота полицейской машины прямо во время движения повалил дыму. Патрульные остановились, и к ним на помощь оперативно пришли другие водители.
«Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым. К счастью, с помощью огнетушителей и небезразличных людей удалось избежать пожара», - говорится в публикации.
На кадрах с места можно увидеть все еще дымящуюся машину полиции, вокруг которой суетятся люди. Вокруг капота заметны следы от использования огнетушителя.
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«Взяли на горячем», «Молодцы», «А где огнетушитель доблестных полицейских?», «Большинство патрульных приусов пора на списание отправлять, там пробег у них нереальный, гибридная система на большинстве уже не работает, машина чист на ДВС ездит», - пишут люди.
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