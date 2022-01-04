В Киеве автомобиль патрульной полиции неожиданно задымился прямо во время движения, в сети опубликовали кадры ЧП в центре столицы.

Инцидент произошел утром во вторник, 4 января, сообщается в Телеграм-канале «Киев Оперативный». Около 10:30 очевидцы увидели попавших в беду патрульных на одной из дорог в Печерском районе.

Как рассказал свидетель, из-под капота полицейской машины прямо во время движения повалил дыму. Патрульные остановились, и к ним на помощь оперативно пришли другие водители.

«Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым. К счастью, с помощью огнетушителей и небезразличных людей удалось избежать пожара», - говорится в публикации.

На кадрах с места можно увидеть все еще дымящуюся машину полиции, вокруг которой суетятся люди. Вокруг капота заметны следы от использования огнетушителя.

Украинцы тут же отреагировали на случившееся.

«Взяли на горячем», «Молодцы», «А где огнетушитель доблестных полицейских?», «Большинство патрульных приусов пора на списание отправлять, там пробег у них нереальный, гибридная система на большинстве уже не работает, машина чист на ДВС ездит», - пишут люди.

Напомним, в Киеве наглому водителю прилетело за нарушение правил на дороге, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве водитель на скорости сбил ребенка и даже не остановился.

Также Politeka писала, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП.