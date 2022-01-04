14-летний парень за рулем Hyundai в направлении села Федоровка, не справился с управлением и врезался в дерево - машина перевернулась.
Машину подросток взял без разрешения отца.
В результате аварии 14-летний парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Муж Тони Матвиенко Мирзоян показал сыновей-красавцев от первого брака: редкие фото
Новый сезон "Мастер Шеф", на шоу насмешили кадрами конфуза одного из участников: "Витя жжет"
Продюсер "Танців з зірками" жестко осадила партнершу Дикусара Харлан: "Чего это ты прыгаешь?"
Череда бед обрушилась на королеву Елизавету II, во дворце новый траур: "Это невероятная потеря"
Ранее сообщалось, что в Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП - авто перевернулось на крышу.
Как сообщается в телеграм-канале dtp.kiev.ua, авария произошла между мостом Метро и Почтовой площадью.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.
"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Набережной в сторону Почтовой. Движение парализовано. Полиция на месте. О пострадавших не известно. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.
Напомним, что масштабный сбой в работе транспорта: названы причины ЧП в Киеве.
Как Politeka писала, мощный пожар вспыхнул в Киеве, огонь перекинулся на кафе.
Также Politeka сообщала, что вандалы разрисовали знаменитый памятник в киевском парке, фото.