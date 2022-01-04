В Киевской области подросток угнал автомобиль и врезался в дерево - появились детали ДТП.

14-летний парень за рулем Hyundai в направлении села Федоровка, не справился с управлением и врезался в дерево - машина перевернулась.

Машину подросток взял без разрешения отца.

В результате аварии 14-летний парень получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Набережном шоссе произошло серьезное ДТП - авто перевернулось на крышу.

Как сообщается в телеграм-канале dtp.kiev.ua, авария произошла между мостом Метро и Почтовой площадью.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники полиции. О пострадавших информации нет.

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Набережной в сторону Почтовой. Движение парализовано. Полиция на месте. О пострадавших не известно. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.



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