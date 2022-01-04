Как сообщает телеграм-канал "Киев Оперативный", огонь имел достаточно серьезные масштабы - столб дыма был виден издалека.
"Еще один пожар произошел на станции лодок в Гидропарке (со стороны Десенки). Пожарные уже в пути", - говорится в сообщении.
К слову, пожар произошел после Нового года в Киеве, к сожалению, погиб один человек, известно, что на месте работали 10 сотрудников ГСЧС - раскрыты подробности.
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Первого января около 9.50 киевским сотрудникам ГСЧС сообщили о пожаре.
Выяснилось, что огонь охватил одноэтажный дом, в одной из комнат загорелись мебель и личные вещи.
Спасители приступили к тушению и примерно в 10.30 удалось ликвидировать пожар.
К сожалению, в доме во время пожара находился человек - на кровати спасатели обнаружили тело женщины.
Напомним, трагедия произошла на Киевщине накануне Нового года
Как сообщала Politeka, под Киевом жилой дом сгорел до тла, внутри найдены тела
Также Politeka писала, что скорая помощь вспыхнула на ходу в Киеве, фото.