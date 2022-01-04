В Киеве вспыхнул серьезный пожар - в столичном Гидропаарке горела лодочная станция.

Как сообщает телеграм-канал "Киев Оперативный", огонь имел достаточно серьезные масштабы - столб дыма был виден издалека.

"Еще один пожар произошел на станции лодок в Гидропарке (со стороны Десенки). Пожарные уже в пути", - говорится в сообщении.

К слову, пожар произошел после Нового года в Киеве, к сожалению, погиб один человек, известно, что на месте работали 10 сотрудников ГСЧС - раскрыты подробности.

Первого января около 9.50 киевским сотрудникам ГСЧС сообщили о пожаре.

Выяснилось, что огонь охватил одноэтажный дом, в одной из комнат загорелись мебель и личные вещи.

Спасители приступили к тушению и примерно в 10.30 удалось ликвидировать пожар.

К сожалению, в доме во время пожара находился человек - на кровати спасатели обнаружили тело женщины.

Напомним, трагедия произошла на Киевщине накануне Нового года

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