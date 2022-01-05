В столице зафиксировано почти на тысячу больше новых больных, чем за предыдущие сутки, информирует пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки, 4 января, в Киеве ковид подтвержден у 1344 человек. Это на 980 случаев больше, чем за предыдущий день (3 января было зафиксировано 364 случая вируса).

Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 335 тысяч киевлян лиц.

С начала пандемии в Киеве от коронавируса выздоровели более 316 тысяч человек, за прошлые сутки 4 января - 1034, умерли более 8,2 тыс. человек (за сутки-17)

Ранее Киевлянам рассказали, будет ли продлевать зимние каникулы из-за нового штамма ковида «Омикрон».

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Так, в столице не планируют продлевать зимние каникулы.

"Нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - сказал Рубан.

Напомним, что Киев побил температурный рекорд 19 века: так тепло не было 142 года.

Как сообщала Politeka, на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.

Также Politeka показала, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве 60 лет назад: без "Глобуса" и в зелени.