Так, из-за использования пиротехнических изделий пострадали два человека, сообщили в Киевской ГСЧС.
В новогоднюю ночь по адресу Тираспольская от пиротехнического изделия пострадал ребенок 2016 года рождения.
Мать ребенка рассказала, что она выстрелила из хлопушки и элемент попал ребенку в глаза. Медики скорой госпитализировали малышку.
Второй случай произошел днем 1 января.
Мужчина гулял вместе с женой и ребенком - они заметили на земле что-то "странное".
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Глава семейства наклонился, чтобы разглядеть и в это время раздался взрыв. Киевлянина с термическими ожогами лица госпитализировали в больницу.
К слову, в Киеве растет заболеваемость коронавирусом после новогодних выходных - обнародована свежая статистика.
В столице зафиксировано почти на тысячу больше новых больных, чем за предыдущие сутки, информирует пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки, 4 января, в Киеве ковид подтвержден у 1344 человек. Это на 980 случаев больше, чем за предыдущий день (3 января было зафиксировано 364 случая вируса).
Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 335 тысяч киевлян лиц.
Напомним, что Киев побил температурный рекорд 19 века: так тепло не было 142 года.
Как сообщала Politeka, на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.
Также Politeka показала, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве 60 лет назад: без "Глобуса" и в зелени.