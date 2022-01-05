В Киеве во время новогодних выходных пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

Так, из-за использования пиротехнических изделий пострадали два человека, сообщили в Киевской ГСЧС.

В новогоднюю ночь по адресу Тираспольская от пиротехнического изделия пострадал ребенок 2016 года рождения.

Мать ребенка рассказала, что она выстрелила из хлопушки и элемент попал ребенку в глаза. Медики скорой госпитализировали малышку.

Второй случай произошел днем 1 января.

Мужчина гулял вместе с женой и ребенком - они заметили на земле что-то "странное".

Глава семейства наклонился, чтобы разглядеть и в это время раздался взрыв. Киевлянина с термическими ожогами лица госпитализировали в больницу.

К слову, в Киеве растет заболеваемость коронавирусом после новогодних выходных - обнародована свежая статистика.

В столице зафиксировано почти на тысячу больше новых больных, чем за предыдущие сутки, информирует пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки, 4 января, в Киеве ковид подтвержден у 1344 человек. Это на 980 случаев больше, чем за предыдущий день (3 января было зафиксировано 364 случая вируса).

Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 335 тысяч киевлян лиц.

Напомним, что Киев побил температурный рекорд 19 века: так тепло не было 142 года.

Как сообщала Politeka, на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.

Также Politeka показала, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве 60 лет назад: без "Глобуса" и в зелени.