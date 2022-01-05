Владельца кроссовера Kia Sportage решили наказать за парковку прямо на детской площадке.

На улице Соломенской владелец Sportage оставил свой автомобиль на детской площадке между двумя качелями.

Местным явно не понравилось такое решение водителя - на капоте у героя парковки появился пакет с мусором.

На фото, опубликованном в сети видно, что вокруг достаточно места для парковки по правилам.

Ранее сообщалось, что в столице женщина сумела дать отпор разбойнику - в полиции раскрыли детали смелого поступка.

Как сообщили в пресс-служба столичной Нацполиции в среду, 5 января, женщина увидела, как между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Один из них начал избивать "друга" ногами, потом похитил телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался убежать.

Женщина быстро среагировала, применив к нападающему газовый баллончик и удерживала обидчика до приезда полиции.

25-летнего злоумышленника задержали.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.