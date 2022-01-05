На улице Соломенской владелец Sportage оставил свой автомобиль на детской площадке между двумя качелями.
Местным явно не понравилось такое решение водителя - на капоте у героя парковки появился пакет с мусором.
На фото, опубликованном в сети видно, что вокруг достаточно места для парковки по правилам.
Ранее сообщалось, что в столице женщина сумела дать отпор разбойнику - в полиции раскрыли детали смелого поступка.
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Как сообщили в пресс-служба столичной Нацполиции в среду, 5 января, женщина увидела, как между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.
Один из них начал избивать "друга" ногами, потом похитил телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался убежать.
Женщина быстро среагировала, применив к нападающему газовый баллончик и удерживала обидчика до приезда полиции.
25-летнего злоумышленника задержали.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.