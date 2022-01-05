В Киевской области на балконе высотки было обнаружено тело человека - появились подробности инцидента.

Во время застолья с употреблением спиртных напитков 34-летний луганчанин избил своего "друга", а тело спрятал на балконе.

Сотрудники полиции выяснили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой гость набросился на хозяина квартиры.

После драки, пострадавший владелец квартиры скончался.

Злоумышленник задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в столице женщина сумела дать отпор разбойнику - в полиции раскрыли детали смелого поступка.

Как сообщили в пресс-служба столичной Нацполиции в среду, 5 января, женщина увидела, как между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

Один из них начал избивать "друга" ногами, потом похитил телефон, водительское удостоверение, ключи от квартиры и пытался убежать.

Женщина быстро среагировала, применив к нападающему газовый баллончик и удерживала обидчика до приезда полиции.

25-летнего злоумышленника задержали.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.