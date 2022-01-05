Как сообщает в Instagram благотворительное объединение защитников животных "Плюшка", сердце собаки не выдержало.
Он метался от страха и внезапно упал.
"Весело было пускать салюты и петарды? А Гуффи не весело, его больше нет. Не пережил салюты, не пережил новогоднюю ночь. То был его первый Новый год", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время новогодних выходных пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.
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Так, из-за использования пиротехнических изделий пострадали два человека, сообщили в Киевской ГСЧС.
В новогоднюю ночь по адресу Тираспольская от пиротехнического изделия пострадал ребенок 2016 года рождения.
Мать ребенка рассказала, что она выстрелила из хлопушки и элемент попал ребенку в глаза. Медики скорой госпитализировали малышку.
Второй случай произошел днем 1 января.
Мужчина гулял вместе с женой и ребенком - они заметили на земле что-то "странное".
Глава семейства наклонился, чтобы разглядеть и в это время раздался взрыв. Киевлянина с термическими ожогами лица госпитализировали в больницу.
Напомним, что Киев побил температурный рекорд 19 века: так тепло не было 142 года.
Как сообщала Politeka, на Киев надвигается потепление, морозы отступят: синоптики назвали дату.
Также Politeka показала, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве 60 лет назад: без "Глобуса" и в зелени.