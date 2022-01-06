В Подольском районе Киева прохожий во время прогулки обнаружил жуткую находку.

Так, были случайно обнаружены скелетированные останки мужчины.

Личность погибшего правоохранители установили, сообщает "Обозреватель".

Как стало известно, инцидент случился недалеко от жилого дома, расположенного на улице Ивана Выговского.

"Во время прогулки местный житель заметил в поле скелетированные останки человека. Прибывшие на место происшествия эксперты и следователи установили, что это был мужчина. Его личность установлена", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на балконе высотки было обнаружено тело человека - появились подробности инцидента.

Во время застолья с употреблением спиртных напитков 34-летний луганчанин избил своего "друга", а тело спрятал на балконе.

Сотрудники полиции выяснили, что между мужчинами возникла ссора, во время которой гость набросился на хозяина квартиры.

После драки, пострадавший владелец квартиры скончался.

Злоумышленник задержан, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.