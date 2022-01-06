В Киеве злоумышленник набросился на работницу киоска - все едва не закончилось трагедией.

Как сообщили в полиции Киева, мужчина в то время как женщина открывала дверь - напал на нее сзади.

Нападающий душил потерпевшую собачим поводком, пока она не отдала сумку.

На спецлинию 102 позвонили прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Злоумышленник забрал два мобильных телефона и скрылся с места происшествия.

Полицейские быстро задержали мужчину - теперь ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева прохожий во время прогулки обнаружил жуткую находку.

Так, были случайно обнаружены скелетированные останки мужчины.

Личность погибшего правоохранители установили.

Как стало известно, инцидент случился недалеко от жилого дома, расположенного на улице Ивана Выговского.

"Во время прогулки местный житель заметил в поле скелетированные останки человека. Прибывшие на место происшествия эксперты и следователи установили, что это был мужчина. Его личность установлена", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство.

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