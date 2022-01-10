Владимирская горка в Киеве получила свое название благодаря памятнику Владимиру Великому, его установили на склоне западной части этой местности в 1853 году.

На странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook было опубликовано уникальное архивное фото Владимирской горки.

На архивных снимках можно увидеть, как выглядела эта локация более 110 лет назад зимой. На опубликованном фото можно увидеть памятник Владимиру Великому на заднем плане, а также часть парка, который находится ближе к нынешней улице Трехсвятительской.

Парк "Владимирская горка", основанный в ХІХ веке, считается одним из интереснейших локаций для отдыха в Киеве, он привлекает историей и красотой не только отдыхающих, туристов, но и прихожан.

Свое нынешнее название парк получил в 1853 году, когда на горке торжественно открыли памятник князю Владимиру Великому. Интересно, что парк на Владимирской горке в свое время был единственным бесплатным в городе садом. Все другие места для отдыха были платными и отгороженными от посторонних.

В конце ХІХ века в крест памятника вмонтировали иллюминационные лампы, которые служили своего рода маяком для проплывающих по Днепру пароходов. С тех пор каждую ночь крест ярко сияет на фоне темного неба.

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