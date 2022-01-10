Женщина отвлеклась на ребенка, когда два мужчины украли у нее телефон, сообщает “Киев оперативный” в Telegram-канале.
К счастью, киевлянка вовремя заметила кражу и ей удалось вернуть свой телефон.
Воры разбежались в разные стороны, но женщине удалось сделать несколько фотографий грабителей.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 декабря, у киевлянки нагло вытащили телефон прямо на входе в подъезд, когда она остановилась, чтобы открыть дверь.
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Инцидент произошел в 17:00 в ЖК "Патриотика" на Осокорках.
По словами пострадавшей, у нее из кармана вытащили iPhone у входа в подъезд. Судя по видеозаписи, вор сперва пытался обокрасть "жертву" прямо на лестнице, но женщина опустила руку в карман, где были ключи и телефон. Вторая попытка оказалась успешной.
Пострадавшей предположила, что вор мог проследить за ней от Новой Почты.
Авторы портала призывают быть осторожными, ведь такие воры не дремлют и охотятся на киевлян.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
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