В Дарницком районе Киева, на перекрестке улиц Ахматовой и Драгоманова, напали на женщину.

Женщина отвлеклась на ребенка, когда два мужчины украли у нее телефон, сообщает “Киев оперативный” в Telegram-канале.

К счастью, киевлянка вовремя заметила кражу и ей удалось вернуть свой телефон.

Воры разбежались в разные стороны, но женщине удалось сделать несколько фотографий грабителей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 декабря, у киевлянки нагло вытащили телефон прямо на входе в подъезд, когда она остановилась, чтобы открыть дверь.

Инцидент произошел в 17:00 в ЖК "Патриотика" на Осокорках.

По словами пострадавшей, у нее из кармана вытащили iPhone у входа в подъезд. Судя по видеозаписи, вор сперва пытался обокрасть "жертву" прямо на лестнице, но женщина опустила руку в карман, где были ключи и телефон. Вторая попытка оказалась успешной.

Пострадавшей предположила, что вор мог проследить за ней от Новой Почты.

Авторы портала призывают быть осторожными, ведь такие воры не дремлют и охотятся на киевлян.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.