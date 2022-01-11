Как необычного авто опубликовали очевидцы в Telegram-канале "Киев.Главное.Политика”.
"Кузов премиального седана имеет расцветку, рисунок которого напоминает ковер. Когда очень соскучился по бабушкиному ковру на стене”, – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что владельца кроссовера Kia Sportage решили наказать за парковку прямо на детской площадке.
На улице Соломенской владелец Sportage оставил свой автомобиль на детской площадке между двумя качелями.
Местным явно не понравилось такое решение водителя - на капоте у героя парковки появился пакет с мусором.
На фото, опубликованном в сети видно, что вокруг достаточно места для парковки по правилам.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.