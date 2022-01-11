Так, неизвестные сообщили о заминировании всех школ, информирует «Сегодня».
«Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00», – рассказали в полиции.
В полиции сообщили также, что групп проверки по Киеву много.
Работают зрывотехники и кинологи.
В частности, проверку касательно вероятного заминирования правоохранители проводят в школе №221, длится она с 12 часов дня.
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Подтверждения от правоохранителей на данный момент нет.
К слову, охранник помог вору ограбить покупателя в супермаркете Киева.
В Киеве в одном из супермаркетов охранник помог вору открыть камеру хранения.
По словам пострадавших, они положили вещи в камеру хранения в магазине, когда вернулись обнаружили, что вещей внутри нет.
По камерам видеонаблюдения видно, что охранник открыл ячейку неизвестному мужчине, а тот вытащил содержимое.
"Кстати, после всего охрана еще и позволила себе общаться некорректно. Может кто узнает этого любителя чужого?" – написали пострадавшие.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.