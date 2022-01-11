В столице сообщили о ЧП во всех школах города - в полиции сообщили подробности.

Так, неизвестные сообщили о заминировании всех школ, информирует «Сегодня».

«Пока проверка еще не завершена. Сообщение поступило сегодня в районе 11:00», – рассказали в полиции.

В полиции сообщили также, что групп проверки по Киеву много.

Работают зрывотехники и кинологи.

В частности, проверку касательно вероятного заминирования правоохранители проводят в школе №221, длится она с 12 часов дня.

Подтверждения от правоохранителей на данный момент нет.

К слову, охранник помог вору ограбить покупателя в супермаркете Киева.

В Киеве в одном из супермаркетов охранник помог вору открыть камеру хранения.

По словам пострадавших, они положили вещи в камеру хранения в магазине, когда вернулись обнаружили, что вещей внутри нет.

По камерам видеонаблюдения видно, что охранник открыл ячейку неизвестному мужчине, а тот вытащил содержимое.

"Кстати, после всего охрана еще и позволила себе общаться некорректно. Может кто узнает этого любителя чужого?" – написали пострадавшие.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.