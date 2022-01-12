В среду утром, 12 января, в Украине зафиксировали 7117 новых случаев ковида. В частности, заболело 409 детей и 160 медработников.
За сутки в Киеве зафиксирован 1151 случай заболевших, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
выздоровели 321 784 человека (2 299 за сутки)
умерли 8 328 человек (14 за сутки)
В Киевской области с начала пандемии зафиксировано 187 705 случаев COVID-19 (266 новых случаев за сутки).
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Кроме того, ранее сообщалось, что в Киеве впервые зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон» - в КГГА сообщили подробности.
В КГГА добавили, что по словам медиков, пациенты болеют в легкой форме.
"В городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал на своей странице в Фейсбук первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.