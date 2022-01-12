В Киеве двор по непонятным причинам начали чистить шваброй - в сети появились кадры.

Очевидцы засняли, как на улице женщина буквально "мыла" снег шваброй.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Kievmap" 12 января.

"Ничего необычного,просто моет снег. Когда надо создать видимость работы", - подписали кадры авторы публикации.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили необычный Mercedes S-класса - кузов седана имеет двовльно орининальную расцветку.

"Кузов премиального седана имеет расцветку, рисунок которого напоминает ковер. Когда очень соскучился по бабушкиному ковру на стене”, – говорится в сообщении.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.