Так, в Ирпене, что в Киевской области "ухажер" после свидания с девушкой прихватил с собой ключи от ее машины.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
13 января девушка заявила в полицию и добавила, что авто исчезло с парковки вместе с юношей.
Правоохранители оперативно нашли украденный автомобиль.
20-летний житель поселка Блиставица ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Друзья и фанаты потрясены загадочной трагедией с известным актером: "Леха, как же так..."
Стихия надвигается на Украину, погода резко испортится: в каких областях объявили I уровень опасности
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, вызвал ажиотаж обращением: "Я все испортил"
К слову, под Киевом подросток, который захотел прокатить девушку, угнал фуру и полночи бегал от копов в лесу - но им удалось все же его задержать.
Водитель ускорился и пытался скрыться от правоохранителей, нарушая ПДД. Подросток почти доехал до столицы, а затем остановил фуру и побежал в лесополосу. В грузовике он покинул свою 17-летнюю спутницу.
Она рассказала, что парень предложил "покататься" и впечатлить ее. Парня задержали около 2:00. Сейчас идет следствие.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.