Так, в Ирпене, что в Киевской области "ухажер" после свидания с девушкой прихватил с собой ключи от ее машины.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

13 января девушка заявила в полицию и добавила, что авто исчезло с парковки вместе с юношей.

Правоохранители оперативно нашли украденный автомобиль.

20-летний житель поселка Блиставица ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

К слову, под Киевом подросток, который захотел прокатить девушку, угнал фуру и полночи бегал от копов в лесу - но им удалось все же его задержать.

Водитель ускорился и пытался скрыться от правоохранителей, нарушая ПДД. Подросток почти доехал до столицы, а затем остановил фуру и побежал в лесополосу. В грузовике он покинул свою 17-летнюю спутницу.

Она рассказала, что парень предложил "покататься" и впечатлить ее. Парня задержали около 2:00. Сейчас идет следствие.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.

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