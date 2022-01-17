В Киеве беременная девушка устроила ДТП - известно, что ей стало плохо за рулем.

Так, в Киеве произошло ДТП с участием беременной женщины - ей стало плохо за рулем, пишет ХК в Телеграм.

Женщина не справилась с управлением, и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.

По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее забрали медики скорой.

Подробности аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине водитель такси сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу.

Авария произошла на улице Оноре де Бальзака, пострадавшую госпитализировали в больницу.

В сообщении говорится, что женщина переходила дорогу через пешеходный переход, когда ее сбил автомобиль службы Bolt.

В конце концов пострадавшую осмотрели медики скорой помощи на месте дорожно транспортного происшествия.

От удара авто она испытала сильный ушиб спины – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.