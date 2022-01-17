Всего в Киеве заболеваемость выросла на 30% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ», передает vechirniy.kyiv.
Детей заболело — 4895 (рост на 16,4%), взрослых — 7017 человек (рост на 36,9%).
«В структуре заболеваемости дети составляют 41,1%, а на предыдущей неделе — 45,1%. Из них 46,2% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 2263 случая среди школьников», — сообщили в ведомстве.
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 497 человек, из них 108 детей.
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Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 49,6%.
К слову, в Киеве беременная девушка устроила ДТП - известно, что ей стало плохо за рулем.
Так, в Киеве произошло ДТП с участием беременной женщины - ей стало плохо за рулем.
Женщина не справилась с управлением, и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.
По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее забрали медики скорой.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.