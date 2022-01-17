Как сообщается в сюжете на 2+2, такая разметка и организация дорожного движения превратила Кудрявский спуск в настоящую пытку для водителей.

Стало известно, что водители, которые едут из Нестеровского переулка, не знают, что впереди круговое движение и поворачивают налево

Поэтому водители, которые следуют из Кудрявского спуска, выезжают им прямо в лоб.

Ситуация усложнилась из-за того, что на перекрестке не хватает нужных знаков.

В КГГА прокомментировали сложившеюся ситуацию и заявили, что такая разметка там временно в рамках борьбы с незаконной парковкой в столице. Ее обещают убрать уже в этом году.

К слову, в Киеве на Троещине водитель службы такси Bolt сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу, инцидент произошел 16 января на улице Оноре де Бальзака.

Женщина переходила дорогу через пешеходный переход, когда ее сбил таксист. Водитель говорит, что не заметил пешехода, ехал не быстро, но все равно задел женщину. На место ДТП прибыла карета скорой и полиция.

От удара авто она испытала сильный ушиб спины – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины ДТП установит следствие.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.