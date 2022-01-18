Как сообщают патрульные, сегодня, 18 января утром, ограничено движение в направлении города Киев.
Был организован объезд по обочине.
"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."
Перестало биться сердце красотки из известного сериала, который любят тысячи украинцев: "Теперь ты сияешь в небе"
В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»
Настя Каменских в бикини с веревочками устроила жаркие танцы на пляже: эффектные кадры
К слову, недавно в Киеве беременная девушка устроила ДТП - известно, что ей стало плохо за рулем.
Так, в Киеве произошло ДТП с участием беременной женщины - ей стало плохо за рулем.
Женщина не справилась с управлением, и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.
По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее забрали медики скорой.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.