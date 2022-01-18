На трассе Киев-Харьков временно ограничили движение в направлении столицы - патрульные назвали причину.

Как сообщают патрульные, сегодня, 18 января утром, ограничено движение в направлении города Киев.

Был организован объезд по обочине.

"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

К слову, недавно в Киеве беременная девушка устроила ДТП - известно, что ей стало плохо за рулем.

Так, в Киеве произошло ДТП с участием беременной женщины - ей стало плохо за рулем.

Женщина не справилась с управлением, и машина развернулась в сторону обочины и влетела в электроопору.

По предварительным данным, за рулем была беременная, которой во время движения стало плохо. Ее забрали медики скорой.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.