В Киеве произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия - в полиции раскрыли детали.

Так, 17 января ДТП произошло на Большой кольцевой дороге - трактор протаранил три легковушки.

В Печерском районе Киева грузовик протаранил внедорожник.

От удара иномарку развернуло на 90 градусов.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообшалось, что На трассе Киев-Харьков временно ограничили движение в направлении столицы - патрульные назвали причину.

Как сообщают патрульные 18 января утром было ограничено движение в направлении города Киев.

Был организован объезд по обочине.

"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.