Так, 17 января ДТП произошло на Большой кольцевой дороге - трактор протаранил три легковушки.
В Печерском районе Киева грузовик протаранил внедорожник.
От удара иномарку развернуло на 90 градусов.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообшалось, что На трассе Киев-Харьков временно ограничили движение в направлении столицы - патрульные назвали причину.
Как сообщают патрульные 18 января утром было ограничено движение в направлении города Киев.
Был организован объезд по обочине.
"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.