5-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
ДТП произошло на 57 км автодороги "Киев - Чоп", возле города Макаров.
По предварительной информации, нетрезвый водитель Opel Vectra не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
В машине находился 5-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы "скорой".
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Ранее на трассе Киев-Харьков временно ограничили движение в направлении столицы - патрульные назвали причину.
Как сообщали патрульные, 18 января утром, было ограничено движение в направлении города Киев.
Был организован объезд по обочине.
"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Водителей просили заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.