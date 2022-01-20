В Киевской области пьяный водитель с ребенком в салоне врезался в отбойник.

5-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

ДТП произошло на 57 км автодороги "Киев - Чоп", возле города Макаров.

По предварительной информации, нетрезвый водитель Opel Vectra не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В машине находился 5-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы "скорой".

Ранее на трассе Киев-Харьков временно ограничили движение в направлении столицы - патрульные назвали причину.

Как сообщали патрульные, 18 января утром, было ограничено движение в направлении города Киев.

Был организован объезд по обочине.

"Около 2 часов ночи вблизи города Яготин произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Ford", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Водителей просили заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.