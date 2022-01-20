Общественный транспорт в Киеве могут сделать бесплатным, однако не для всех - в мэрии уже создали рабочую группу по этому вопросу, который планируют вынести на заседание Киевского горсовета.

Отмечается, что бесплатным проезд в общественном транспорте будет исключительно для жителей столицы. Об этом шла речь на брифинге инициаторов идеи - одной из фракций Киеврады.

Чиновники считают, что это поможет улучшить состояние воздуха, разгрузить трафик и привлечь в город тысячи людей, которые в последствии могут остаться там работать.

Подобная практика уже давно существует в Европе - к примеру, в Таллине, столице Эстонии, общественный транспрт бесплатый для жителей с местной пропиской с 2013 года.

Да и для Украины эта идея не нова - проект по бесплатному проезду успешно запущен в Кривом Роге. На его реализацию выделили 116 миллионов гривен из городского бюджета.

При этом в Киеве в конце прошлого года активно обсуждался вопрос о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен, что возмутило местных жителей.

Пока вопрос с бесплатным проездо находится на стадии разработки, украинцы комментируют в Сети, возможно ли это вообще:

"Не верится, но все возможно"; "если бы это было претворено в жизнь, тогда, конечно, был бы в восторге. Однако, коммерциализированная действительность считает иначе"; "Идея неплохая, но вряд-ли это произойдет)"; "И ввести киевскую прописку. Киевлянами считать только родившихся в Городе"; "И бомжары буду ездить, чисто погреться, и вонять на весь автобус"; "А те кто с пригорода будут платить в 10 раз больше?"; "та куда еще больше людей в Киев? тут и так муравйник уже..."; "Ну это не честно для людей которые тут арендуют, и работают, платят налоги, а с пропиской будут бесплатно кататься, класс. Если делать, то для всех без исключения".

Напомним, что в Киеве общественный транспорт будет курсировать по-другому: появятся новые автобусные маршруты

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