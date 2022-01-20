В Киеве произошло масштабное ДТП из-за которого остановились троллейбусы - что известно.

Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", 20 января, из-за ДТП в Оболонском районе Киева остановилось движение общественного транспорта.

Утром задерживалось движение троллейбусов №6, 18, 25, 28, 33 по ул.Кирилловская /пр. Бандеры в направлении пр. Свободы по причине ДТП.

Так, причиной задержки общественного транспорта было тройное ДТП, которое произошло на ул. Кирилловская.

Было заблокировано движение троллейбусов в сторону площади Шевченко.

На месте работала полиция.

К слову, в Киевской области пьяный водитель с ребенком в салоне врезался в отбойник.

5-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

ДТП произошло на 57 км автодороги "Киев - Чоп", возле города Макаров.

По предварительной информации, нетрезвый водитель Opel Vectra не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В машине находился 5-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы "скорой".

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.