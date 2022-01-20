Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", 20 января, из-за ДТП в Оболонском районе Киева остановилось движение общественного транспорта.
Утром задерживалось движение троллейбусов №6, 18, 25, 28, 33 по ул.Кирилловская /пр. Бандеры в направлении пр. Свободы по причине ДТП.
Так, причиной задержки общественного транспорта было тройное ДТП, которое произошло на ул. Кирилловская.
Было заблокировано движение троллейбусов в сторону площади Шевченко.
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На месте работала полиция.
К слову, в Киевской области пьяный водитель с ребенком в салоне врезался в отбойник.
5-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
ДТП произошло на 57 км автодороги "Киев - Чоп", возле города Макаров.
По предварительной информации, нетрезвый водитель Opel Vectra не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
В машине находился 5-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы "скорой".
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.