В Соломенском районе Киева провалился асфальт на дороге, где коммунальщики делали ремонт.

Как сообщает "Киев сейчас", по словам киевлян, асфальт провалился на ул. Героев Севастополя.

На фото можно увидеть, как в это время рядом работали сотрудники коммунальных служб - участок дороги огородили лентой.

К слову, в Киеве произошло масштабное ДТП из-за которого остановились троллейбусы - что известно.

Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", 20 января, из-за ДТП в Оболонском районе Киева остановилось движение общественного транспорта.

Утром задерживалось движение троллейбусов №6, 18, 25, 28, 33 по ул.Кирилловская /пр. Бандеры в направлении пр. Свободы по причине ДТП.

Так, причиной задержки общественного транспорта было тройное ДТП, которое произошло на ул. Кирилловская.

Было заблокировано движение троллейбусов в сторону площади Шевченко.

На месте работала полиция.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.