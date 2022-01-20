Как сообщает "Киев сейчас", по словам киевлян, асфальт провалился на ул. Героев Севастополя.
На фото можно увидеть, как в это время рядом работали сотрудники коммунальных служб - участок дороги огородили лентой.
К слову, в Киеве произошло масштабное ДТП из-за которого остановились троллейбусы - что известно.
Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", 20 января, из-за ДТП в Оболонском районе Киева остановилось движение общественного транспорта.
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Утром задерживалось движение троллейбусов №6, 18, 25, 28, 33 по ул.Кирилловская /пр. Бандеры в направлении пр. Свободы по причине ДТП.
Так, причиной задержки общественного транспорта было тройное ДТП, которое произошло на ул. Кирилловская.
Было заблокировано движение троллейбусов в сторону площади Шевченко.
На месте работала полиция.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.