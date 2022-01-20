Так, в селе Скибин из-за плохой погоды и гололеда с моста вылетел легковой автомобиль, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
На опубликованных кадрах видны обломки разбитого моста, а также упавшая вниз машина.
Вероятно, водитель не справился с управлением, задел отбойник и полетел вниз. Очевидцы сообщают, что причиной ДТП является гололедица.
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"Не забывайте о том, что на мостах и путепроводах может быть очень серьезный гололед, который приводит к таким последствиям как на видео. Броварской район, село Скибин", - говрится в сообщении.
Все подробности ДТП выясняются.
К слову, в Соломенском районе Киева провалился асфальт на дороге, где коммунальщики делали ремонт.
Как сообщает "Киев сейчас", по словам киевлян, асфальт провалился на ул. Героев Севастополя.
На фото можно увидеть, как в это время рядом работали сотрудники коммунальных служб - участок дороги огородили лентой.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.