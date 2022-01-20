На Киевщине автомобиль вылетел с моста из-за гололеда - появились кадры с места ДТП.

Так, в селе Скибин из-за плохой погоды и гололеда с моста вылетел легковой автомобиль, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах видны обломки разбитого моста, а также упавшая вниз машина.

Вероятно, водитель не справился с управлением, задел отбойник и полетел вниз. Очевидцы сообщают, что причиной ДТП является гололедица.

"Не забывайте о том, что на мостах и путепроводах может быть очень серьезный гололед, который приводит к таким последствиям как на видео. Броварской район, село Скибин", - говрится в сообщении.

Все подробности ДТП выясняются.

К слову, в Соломенском районе Киева провалился асфальт на дороге, где коммунальщики делали ремонт.

Как сообщает "Киев сейчас", по словам киевлян, асфальт провалился на ул. Героев Севастополя.

На фото можно увидеть, как в это время рядом работали сотрудники коммунальных служб - участок дороги огородили лентой.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.