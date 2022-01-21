Так, в ночь на пятницу, 21 января, под Киевом произошло масштабное ДТП, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Авария случилась около 03:00 на 44 км автодороги "Киев - Чоп".
По информации правоохранителей, там произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz.
Есть информация о пострадавших. Все подробности аварии выясняются. На месте работает полиция.
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К слову, местная жительница, увидевшая потоп на киевской дороге, опубликовала в сети кадры с места и призвала владельцев спасать свои автомобили.
Прорыв трубопровода случился посреди дороги на Героев Севастополя - из-за этого на месте происшествия провалился асфальт и образовались дыры.
Как рассказали в КК "Киевавтодор", из-за прорыва трубы произошло подмывание и просадка асфальтного покрытия.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.