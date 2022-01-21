В Киевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика - есть пострадавшие.

Так, в ночь на пятницу, 21 января, под Киевом произошло масштабное ДТП, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Авария случилась около 03:00 на 44 км автодороги "Киев - Чоп".

По информации правоохранителей, там произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz.

Есть информация о пострадавших. Все подробности аварии выясняются. На месте работает полиция.

К слову, местная жительница, увидевшая потоп на киевской дороге, опубликовала в сети кадры с места и призвала владельцев спасать свои автомобили.

Прорыв трубопровода случился посреди дороги на Героев Севастополя - из-за этого на месте происшествия провалился асфальт и образовались дыры.

Как рассказали в КК "Киевавтодор", из-за прорыва трубы произошло подмывание и просадка асфальтного покрытия.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.