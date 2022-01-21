В Киеве сбили ребенка прямо на пешеходном переходе - появилось видео с места.

Авария произошла 21 января в Коцюбинском прямо на пешеходном переходе, передает "Киев Оперативный".

Водитель иномарки не заметил мужчину с детьми, которые пытались перейти дорогу по переходу.

Водитель не успел не остановиться и попытался объехать их.

К сожалению, он зацепил маленького ребенка, который от удара упал.

Известно, что, к счастью, ребенок не пострадал.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика - есть пострадавшие.

Так, в ночь на пятницу, 21 января, под Киевом произошло масштабное ДТП.

Авария случилась около 03:00 на 44 км автодороги "Киев - Чоп".

По информации правоохранителей, там произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz.

Есть информация о пострадавших. Все подробности аварии выясняются. На месте работает полиция.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.