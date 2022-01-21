Авария произошла 21 января в Коцюбинском прямо на пешеходном переходе, передает "Киев Оперативный".
Водитель иномарки не заметил мужчину с детьми, которые пытались перейти дорогу по переходу.
Водитель не успел не остановиться и попытался объехать их.
К сожалению, он зацепил маленького ребенка, который от удара упал.
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Известно, что, к счастью, ребенок не пострадал.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Киевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика - есть пострадавшие.
Так, в ночь на пятницу, 21 января, под Киевом произошло масштабное ДТП.
Авария случилась около 03:00 на 44 км автодороги "Киев - Чоп".
По информации правоохранителей, там произошло ДТП с участием грузовика Daf и легковушки Mercedes-Benz.
Есть информация о пострадавших. Все подробности аварии выясняются. На месте работает полиция.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.