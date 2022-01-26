За почти 120 лет местность очень сильно изменилась, а тропа уже давно завалена деревьями, строят новые дома, потому скоро от старых живописных мест ничегошеньки не останется.

Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Снимки запечатлели, как выглядела "Киевская Швейцария" почти 120 лет назад.

В 1904 году рядом с Подольским спуском в Киеве, который объединяет Татарку с улицей Кирилловской, находилась трамвайная линия. Она проходила вдоль Репейского яра. За живописный и яркий пейзаж его называли "Киевской Швейцарией".

Сейчас это улицы Макаровская и Врубелевский спуск. С 1916 года трамвай начал ходить не регулярно: Первая мировая война, затем Гражданская. В 1932 году линию разобрали.

За 120 лет местность очень сильно изменилась, а тропа уже давно завалена деревьями. Также строят новые дома, потому скоро от старых живописных мест ничегошеньки не останется.

Пользователи сети в комментариях к снимку писали, что раньше эта местность выглядела в разы лучше: "В бедные, нищенские времена было всё ухожено, чисто, приятно и красочно! А в наше время процветания - свалка, завалы, всё заброшено!", "Место, где проходила трамвайная линия, даже не угадывается: сейчас заваленный буреломом и мусором склон".

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

Как Politeka сообщала, золотые ворота в Киеве, как выглядело культовое сооружение в 1950-х годах.

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета 63 года назад.