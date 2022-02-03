Люди были вынуждены ждать пока товарный поезд отъедет от платформы и даст возможность перейти через ж/д пути.

Так, в Бородянке Киевской области местные жители жалуются на неудобства на ж/д вокзале.

"Прибыла электричка в 17.15 и еще 10 минут стоял товарный поезд, люди которые ждали или пошли по мосту опоздали на автобус", - сообщают в паблике "Бородянка" в Фейсбук.

В комментариях к публикации жители пишут, что это произошло не первый раз.

"И главное сколько звонков поступает на горячую линию ничего не меняется", "Там всегда также делается!", "Верните лестницу на мостовой переход", "Кто думает о людях, никто", "А кто виноват? сейчас все скажут ...не знаем...нач. станции вроде хороший порядочный человек...но расцепить вагоны могли потому как есть для этого на станции соответствующие рабочие!!!а вот людей вот так между вагонами это жесткое нарушение правил на ЖД!", - возмущаются местные жители в комментариях.

Напомним, мощный пожар вспыхнул на территории завода в городе Бородянке Киевской области.

Как сообщала Politeka, в Бородянке Киевской области люди сдают тесты на Covid-19 в ужасных условиях.

Также Politeka писала, что в Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, выстраиваются очереди для сдачи ПЦР-тестов.