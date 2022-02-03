После снегопада прогнозируют резкое похолодание - за несколько часов температура снизится с +2°С до -7°С.

В пятницу, 4 февраля в Киеве днем ожидается -2 -4 градуса мороза, а ночью до -7 -9.

Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

погода, зима, снег, скрин

В КГГА призывают водителей и пешеходов следует быть осторожными, передвигаясь по городу.

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К слову, в Бородянке Киевской области местные жители жалуются на неудобства на ж/д вокзале.

Люди были вынуждены ждать пока товарный поезд отъедет от платформы и даст возможность перейти через ж/д пути.

"Прибыла электричка в 17.15 и еще 10 минут стоял товарный поезд, люди которые ждали или пошли по мосту опоздали на автобус", - сообщают в паблике "Бородянка" в Фейсбук.

В комментариях к публикации жители пишут, что это произошло не первый раз.

Напомним, мощный пожар вспыхнул на территории завода в городе Бородянке Киевской области.

Как сообщала Politeka, в Бородянке Киевской области люди сдают тесты на Covid-19 в ужасных условиях.

Также Politeka писала, что в Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, выстраиваются очереди для сдачи ПЦР-тестов.