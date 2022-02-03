После снегопада прогнозируют резкое похолодание - за несколько часов температура снизится с +2°С до -7°С.
В пятницу, 4 февраля в Киеве днем ожидается -2 -4 градуса мороза, а ночью до -7 -9.
Без существенных осадков, на дорогах гололедица.
В КГГА призывают водителей и пешеходов следует быть осторожными, передвигаясь по городу.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Ушла из жизни красивейшая актриса ХХ века: "В нее невозможно было не влюбиться"
Учеников расстреляли прямо под школой, появились кадры и подробности: "К сожалению, от полученных ранений..."
Прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком: "Мы всегда будем вместе"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
К слову, в Бородянке Киевской области местные жители жалуются на неудобства на ж/д вокзале.
Люди были вынуждены ждать пока товарный поезд отъедет от платформы и даст возможность перейти через ж/д пути.
"Прибыла электричка в 17.15 и еще 10 минут стоял товарный поезд, люди которые ждали или пошли по мосту опоздали на автобус", - сообщают в паблике "Бородянка" в Фейсбук.
В комментариях к публикации жители пишут, что это произошло не первый раз.
Напомним, мощный пожар вспыхнул на территории завода в городе Бородянке Киевской области.
Как сообщала Politeka, в Бородянке Киевской области люди сдают тесты на Covid-19 в ужасных условиях.
Также Politeka писала, что в Киеве ухудшается ситуация с COVID-19, выстраиваются очереди для сдачи ПЦР-тестов.