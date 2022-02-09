В Киеве возле станции метро "Харьковская" автобус развалился на части - детали ДТП.

Так, в Дарницком районе столицы произошла нестандартная авария, сообщил "Киев Оперативный".

Очевидцы увидели развалившийся пополам автобус возле станции метро "Харьковская".

На опубликованных кадрах можно увидеть , что среди площади стоит общественный транспорт, который буквально разорван пополам.

Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка столкнулась с автобусом. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка.

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла 8 января в Оболонском районе Киева.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу. На месте ДТП сейчас работает полиция. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Легковой автомобиль, в результате столкновения, перекрыл одну из полос движения.

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

Как Politeka сообщала, "полицейский разворот" на служебном авто попал на камеру.

Также Politeka писала, на трассе Киев-Чоп произошло фатальное ДТП с грузовиком.