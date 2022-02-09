В Киеве из-за аварии на водопроводной сети перекрыли движение на улице Бетховена.

Так, в Киеве "разорвало" трубу- полиция перекрыла движение из-за аварии, сообщили в патрульной полиции Киева.

"Из-за аварии на водопроводной сети перекрыто движение на части улицы Бетховена на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко.

Аварийные бригады уже работают на месте”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве легковушка столкнулась с автобусом. Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка.

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла 8 января в Оболонском районе Киева.

Предварительно было установлено, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу. На месте ДТП сейчас работает полиция.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Легковой автомобиль, в результате столкновения, перекрыл одну из полос движения.

Напомним, что на Киевщине полиция разыскивает виновника ДТП, пешехода переехало два авто.

Как Politeka сообщала, "полицейский разворот" на служебном авто попал на камеру.

Также Politeka писала, на трассе Киев-Чоп произошло фатальное ДТП с грузовиком.