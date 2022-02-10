На старых снимках показали, как выглядели центральные улицы Киева с 1942 по 1961 год. Архивные фото были опубликованы порталом Retroua.
На снимках, которые в 1942 году сделал итальянский лейтенант Франко Поцци, можно увидеть, что во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах центральные улицы города, в частности Крещатик, сильно пострадали. Большинство зданий были разрушены в ходе боев и диверсии, устроенной советскими диверсантами.
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На других фото, автор которых неизвестен, виден послевоенный Киев, в частности здание Центрального универмага. Также показаны развалины строения, на месте которого потом возведут Киевский городской совет.
На следующих фото 1950-х годов показано, как город возрождается и улучшается: ездят трамвайчики, ухаживают за клумбами и строят новые постройки.
Один из наиболее широко отмечаемых советских праздников был День международной солидарности трудящихся (1 мая). В этот день утром на Крещатике 1961 года проходила демонстрация, а вечером были народные гуляния и салют.
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