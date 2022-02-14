3 февраля в Белоцерковском районе из реки Рось достали тело утонувшего мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило страшное сообщение.

В пгт. Володарка на реке Рось, возле дамбы было обнаружено в воде два неизвестных предмета, которые похожи на ботинки.

По предположению заявителя, в воде может находиться тело человека.

На место ЧП были направлены спасатели, которые с помощью резиновой лодки и веревки достали из воды тело.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина провалился под лед - на место происшествия немедленно прибыли спасатели и водолазы.

Так, в Киеве работники ГСЧС пытались спасти мужчину, который провалился под лед, но не смогли помочь, а лишь достали тело погибшего, сообщили в ГСЧС Киева.

По словам спасателей, они получили сообщение, что на заливе Галерной - там человек провалился под лед.

На место происшествия немедленно прибыли водолазы, которые нашли тело мужчины на расстоянии 30 метров от берега в проломе льда.

К сожалению, спасти его не удалось.

Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.

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