Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило страшное сообщение.
В пгт. Володарка на реке Рось, возле дамбы было обнаружено в воде два неизвестных предмета, которые похожи на ботинки.
По предположению заявителя, в воде может находиться тело человека.
На место ЧП были направлены спасатели, которые с помощью резиновой лодки и веревки достали из воды тело.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина провалился под лед - на место происшествия немедленно прибыли спасатели и водолазы.
Так, в Киеве работники ГСЧС пытались спасти мужчину, который провалился под лед, но не смогли помочь, а лишь достали тело погибшего, сообщили в ГСЧС Киева.
По словам спасателей, они получили сообщение, что на заливе Галерной - там человек провалился под лед.
На место происшествия немедленно прибыли водолазы, которые нашли тело мужчины на расстоянии 30 метров от берега в проломе льда.
К сожалению, спасти его не удалось.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.