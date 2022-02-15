43-летняя Оксана пропала без вести еще в 2016 году, а поиски не принесли результатов, передает "Обозреватель".
13 февраля 2022 года ее 29-летняя дочь обнаружила в квартире матери на улице Нежинская в Соломенском районе ящик, который был залит бетоном.
Из него исходил неприятный запах, и тогда женщина сразу же вызвала правоохранителей. Женщина сразу заподозрила, что в ящике расположено тело ее матери.
При открытии ящика было обнаружен труп пропавшей.
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В убийстве женщины подозревают мужчину, с которым она состояла в отношениях, его уже разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что 3 февраля в Белоцерковском районе из реки Рось достали тело утонувшего мужчины.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило страшное сообщение.
В пгт. Володарка на реке Рось, возле дамбы было обнаружено в воде два неизвестных предмета, которые похожи на ботинки.
По предположению заявителя, в воде может находиться тело человека.
На место ЧП были направлены спасатели, которые с помощью резиновой лодки и веревки достали из воды тело.
Напомним, что в Киеве воспитательница отрезала волосы ребенку без разрешения: челка была длиннее, чем нужно.
Как сообщала Politeka, в Киеве массовый сбой в работе транспорта, задерживаются троллейбусы и отменяют электрички: список.
Также Politeka писала, что в Киеве малолетний покупатель избил охранника в магазине, видео.